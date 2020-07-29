Masterchef tarte tatin tarifi | Nasıl yapılır? Malzemeleri | Tarte Tatin Hikayesi

Tarte tatin tarifi nasıl yapılır? Dün akşam TV8 ekranlarında izleyicilerin merakla takip ettiği Masterchef'e damgasını vuran Tarte tatin yapılışı merak konusu oldu. Türk ve Dünya Mutfaklarından bir çok farklı tariflerin denendiği Masterchef'te bu defa da Elmalı Tarte tatin damgasını vurdu. Peki Masterchef tarte tatin tarifi Nasıl yapılır? Malzemeleri ve hikayesi nedir?

Masterchef'in son bölümünde yapılan Tarte tatin tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? işte Masterchef tarte tatin tarifi ve yapılışı...

ELMALI TARTE TATİN TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet yeşil elma

1 yumurta

125 gr tereyağı

250 gr un( 2 su bardağı kadar)

60 gr pudra şekeri (3 tepeleme yemek kaşığı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

Bir çimdik tuz

Karamelize etmek için;

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su



ELMALI TARTE TATİN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tarte tatin yapılışı için; önce tereyağıyla pudra şekerini yoğurun. Yumurtayı ekleyip , diğer malzemeleri de ekleyip hamur yapın. Hamuru dolapta elmaları hazırlayana dek bekletin.

Elmaların kabuklarını soyup kalın kalın doğrayın. Tavada şekerle suyu pişirip renginin dönmesini bekleyin. Karamelize olunca elmaları ekleyin. Elmalar yumuşayıp rengi dönünceye kadar pişirin.

Hamuru dolaptan çıkarıp streç filmin arasına koyup merdaneyle açın. Tava boyutunda kesip pişen elmaların üzerine kapatın. 200 derecelik fırında hamur kızarana dek pişirin. Fırından çıkarınca servis tabağına ters çevirin. Yanında dondurmayla servis edebilirsiniz.

TARTE TATİN HİKAYESİ

İki kız kardeşin 1880’lerin Paris’inde mutfak kazası yaparak yanlışlıkla yaktıkları ve böylece karamel tadını almış Tarte Tatin, o günden beri bir Fransız tatlı klasiği. Meyveler ve genellikle tereyağı ve toz şekerde karamelize edilmiş dörde bölünen iri elma dilimleri ile pişirilen tart, ters yüz edildikten sonra servis ediliyor.

Tarte tatin tarifinin diğer tartlardan farkı pişme esnasında karamelize meyve dilimlerinin altta, hamur katının üstte kalması.