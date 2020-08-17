MasterChef Tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar ilk turda kaptanlık için yarışıyor. Geleneksel tatlımız tulumbayı en güzel şekilde sunan yarışmacı kazanan isim olacak. İşte enfes tadıyla gözleri doyuran çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifi...

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

TARİFİ