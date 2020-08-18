MasterChef Türkiye Kabak Çekirdekli İrmik helvası nasıl yapılır? Tarifi?

Sevilen yarışma MasterChef'te bu akşam yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. MasterChef yarışmasında sezonun ilk takım yarışması yapıldı. Mavi takım kazanırken kırmızı takım dokunulmazlık oyunu içi yarıştı. MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyununda kabak çekirdekli irmik helvası yapılması istendi. Mehmet Şef'in yaptığı irmik helvası herkes tarafından araştırılıyor. İşte çekirdekli irmik helvası tarifi hakkında tüm detaylar haberimizde...

KABAK ÇEKİRDEKLİ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

125 gr tereyağı (1 stick)

350 gr irmik

50 gr tuzsuz soyulmuş kabak çekirdeği (1/4 cup)

2,5 su bardağı şeker (2,5 cup)

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3 su bardağı kaynar su (3,5 cup)

50 gr kakao (1/4 cup) gereklidir.

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede 125 gr tere yağını eritin. 350 gr irmiği ve 50 gr tuzsuz kabak çekirdeğini tencereye alın. Orta ateşte pembeleşene kadar kavurun. 3 su bardağı kaynar suyu azar azar tencereye ekleyin. 1-2 dakika karıştırın. Son olarak 2,5 su bardağı toz şekeri ve kakao'yu ekleyin. karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın.

Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra dikdörtgen yada kare bir kaba yayın, tüm malzemeyi ve üzerini düzleyin.Dilimleyerek servis tabağına alın.

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