Milyonları ekranlara kilitleyen Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar, vatandaşların tatmaları için menüde yer alan hünkar beğendi yapacaklar. Bu kapsamda Mastercheff hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi | Malzemeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

- 200 gram kuşbaşı et

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 adet soğan

-1 adet biber

-1 adet domates

-Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça

-1,5-2 su bardağı su

-Tuz

-karabiber

BEĞENDİ İÇİN:

-3 adet patlıcan

-1 çay bardağı süt (az gelirse eğer ilave edebilirsiniz)

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı un

-Tuz

-Yarım su bardağı kaşar rendesi

MASTERCHEFF HÜNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR? HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

- Patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu.

-Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.

-Tavada yağ ve un kavrulur.

-Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.

-Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir, iyice karıştırılır.

-Daha sonra kaşar eklenir, ocak kapatılır.

-Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.

-Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.

-Tava ısındığında etler ilave edilir.

-Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.

-İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.

-Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.

-Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.

-1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.

Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)