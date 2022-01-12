Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'nin dün ekrana gelen bölümünde yarışmanın ilk finalisti şeflerin verdiği puanlarla öne çıkan Eren olmuştu. Yarışmanın bugün ekrana gelen bölümünde ikinci finalist belli oldu. Bu kapsamda MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? | Masterchef finale kim kaldı? 12 Ocak 2022 Çarşamba konu başlığı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU? 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Masterchef Türkiye'nin 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar final üçlüsüne kalmak için hünerlerini sergilemişti. Eren'in finalde olduğu yarışmada finale çıkan ikinci yarışmacı da belli olmuştu. Gecenin birincisi olan Tahsin, finale kalan ikinci yarışmacı olmuştu. Masterchef Türkiye'nin 10 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde ise Hasan ve Sergen 3. finalist olmak için hünerlerini sergilemiş, yarışmanın 3. finalisti 66 puanla Hasan olmuştu. Sergen ise 61 puanda kalarak yarışmaya veda etmişti.

Masterchef Türkiye'nin 11 Ocak Salı akşamı yayınlanan bölümünde ise yarışmacılar hünerlerini sergilemiş ve toplamda 74 puan alan Eren, Masterchef'in ilk finalisti olmuştu.

Masterchef Türkiye'nin 12 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmanın ikinci finalisti belli olacak.

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI? 12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın verdiği puanlar sonucunda kazanan belli olduğu olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MasterChef'te ilk finalist Eren oldu

MASTERCHEF TÜRKİYE'NİN FİNAL ÜÇLÜSÜ

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir.

Hasan Biltekin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Hasan kimdir?

TAHSİN KÜÇÜK

TV8'in sevilen yemek yarışma programında yarışan isimlerden Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.

Tahsin Küçük hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Tahsin kimdir

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

Eren Kaşıkçı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Eren kimdir

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye'nin finali için net tarih verilmedi fakat Survivor All Star bu ay başlayacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye'nin kısa süre içerisinde final yapması bekleniyor.

Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması öngörülüyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.