MasterChef'teki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmada bu akşam Çin rüzgarları esmeye başladı. Şefler, yarışmacıların, Çin usulü Ballı zencefilli tavuk yapmalarını istedi. Peki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri? Bu soruların tüm cevapları haberimizde yer alıyor.

BALLI ZENCEFİLLİ TAVUK NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kilo tavuk kanat

Tavuk Harcı İçin:

1 kase un

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz Sarımsak

Sosu İçin:

Tereyağ

2 adet sarımsak

Soya sosu

Bal

Esmer şeker

Susam

Ballı Zencefilli Tavuk Üzeri İçin:

Maydanoz

YAPILIŞI