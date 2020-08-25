MasterChef'teki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?
MasterChef 2020’de bu akşam Çin Mutfağı rüzgârları esmeye başladı. Şefler, yarışmacılardan Ballı Zencefilli tavuk yapmalarını istedi. Peki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri? Bu soruların tüm cevapları haberimizde yer alıyor.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmada bu akşam Çin rüzgarları esmeye başladı. Şefler, yarışmacıların, Çin usulü Ballı zencefilli tavuk yapmalarını istedi. Peki Ballı Zencefilli Tavuk nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri? Bu soruların tüm cevapları haberimizde yer alıyor.
BALLI ZENCEFİLLİ TAVUK NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 kilo tavuk kanat
Tavuk Harcı İçin:
- 1 kase un
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Toz Sarımsak
Sosu İçin:
- Tereyağ
- 2 adet sarımsak
- Soya sosu
- Bal
- Esmer şeker
- Susam
Ballı Zencefilli Tavuk Üzeri İçin:
- Maydanoz
YAPILIŞI
- Tavaya bir miktar tereyağ ekledikten sonra içerisine ince doğranmış sarımsak ilave ederek soteleyin. Ardından zencefil, soya sosu, bal ve esmer şeker ekleyerek yoğun bir kıvama gelene kadar karıştırın.
- Derin bir kasede un, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın ve içerisine tavuk kanatlarını tek tek bulayın.
- Başka bir tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın, yağın kızdığından emin olduktan sonra hazırladığınız tavuk kanatlarını altın rengi alana kadar kızartın.
- Kızaran tavuk kanatlarımızı önceden hazırladığımız sosun içerisinde alt üst edin.
- Son olarak üzerine susam ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz…
- Afiyet olsun.