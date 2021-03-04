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  3. Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ela Bir Erotomandır!''

Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ela Bir Erotomandır!''

FOX TV ekranlarının iddialı yapımı ilk bölümleriyle sansasyon yaratarak izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Masumiyet 3. bölüm fragmanı...

Yayın hayatına başlayalı çok kısa bir süre olmasına karşın ele aldığı konu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi Masumiyet'in 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masumiyet 3. bölüm fragmanı ''Ela Bir Erotomandır!''...

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ela'yı öldüresiye döverek yol kenarına atan zengin zümreden İlker Ilgaz'ın yargılandığı dava göze çarparken, avukatların yaşanılan şiddet olayını adeta magazinleştirerek anlatması yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Ela Bir Erotomandır!''

Öte yandan iki annenin evlatları için savaştığı davada güçlü olanın ismini ve konumunu kullanması diğer yanda ise biricik yavrusu Ela için hayallerinden vazgeçen güçsüz gösterilen annenin yakarışları göze çarpıyor. Dizide en önemli detay ise giderek artan kadın şiddeti ve bu konuda günümüzün en etkin aracı sosyal medyanın gücü ekranlara yansıtılıyor. 

Savunmada Ilgaz'ların avukatının Ela'yı başına gelen her şeyden sorumlu tutarken onu bir de psikolojik rahatsızlık olan Erotomanlık ile suçlaması ise olay yarattı. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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