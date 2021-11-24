Adana'nın Yumurtalık ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan işletmeden alınan numunelerinin laboratuvar analizleri sonucu Mavi dil (BT) hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine iki mahallede karantina uygulanmasına karar verilirken vatandaşlar da hastalık hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunmaya başladı. Peki Mavi dil hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? İşte detaylar...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı Culicoides cinsi sokucu sinekler ile hayvanlara geçen bir hastalıktır. Söz konusu hastalık, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani geviş getirenlerde görülmektedir.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Yüksek ateş.

2. Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,

3. Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,

4. Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,

5. Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon

6. Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,

7. Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,

8. Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,

9. Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,

10. Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,

11. Ciddi durumlarda Torticollis,

12. Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,

13. Pneumonia komplikasyonları

14. Zayıflama

15. 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı tüm geviş getiren hayvanlarda görülebilmektedir. Virüs hayvanlara temas ve süt tüketimi yoluyla bulaşmazken insanlara bulaşmamaktadır. Hastalık hayvanlar arasında bulaşmaktadır. Vatandaşlar bu kapsamda risk altında değildir.