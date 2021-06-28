Gelinim Mutfakta 28 Haziran Pazartesi puan durumu | 28 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?Öğrenciler sınavda, veliler okul bahçelerinde ter döktü! YKS stresine belediye ekipleri yetiştiAylarca süren bekleyiş sona erdi: TÜRKSAT 5A uydusu bugün hizmet vermeye başlayacakTeknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo sesleriVerdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı Feyza Civelek isyan etti!Gelinim Mutfakta Tavuklu Sultan Kebabı tarifi | Tavuklu Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Tuzla'da müsilaj mücadelesi! Dalgaların etkisi ile kıyıya vurdu, ekipler harekete geçtiTuzla'da kentsel dönüşüm için harekete geçildi! Tehlike saçan binalar yıkılıyor!Maraşlı dizisi ne zaman oynuyor, hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını kaldıran Şeyma Subaşı'nın bu atağının ardından ayrılık haberleri doğrulanmıştı. Çiftin neden ayrıldıkları merak konusu olurken Mohammed Alsaloussi dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Yaşadığı aşkın her detayını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı sık sık magazin gündemine konu oldu. Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisinin aldığı hediyelerle ve evlilik teklifiyle gündemden düşmemeyi başardı.

İlişkisiyle çok konuşulan Şeyma Subaşı, "İnşallah siz de böyle bir ilişki yaşayabilirsiniz" diyerek adeta nispet yapmıştı.

YALANLADIKLARI DOĞRU ÇIKTI

Hamilelik dedikodularını her defasında yalanlayan Subaşı, geçtiğimiz hafta hamileliğini sosyal medyadan yayınladığı bir yazı ile doğrulamış bir gün sonra da bebeğini kaybettiğinin açıklamasını yapmıştı.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Bu olayların ardından İbiza'da tatile çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisi olmaması ve yüzüğünün parmağında takılı olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun üzerine çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken Şeyma Subaşı, "Konuşmak zorunda değilim" açıklamasıyla magazine yine ateş püskürmüştü.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Hakkında çıkan haberleri her defasında reddetse de sonuçta haberleri kendi doğrulayan Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını kaldırmış ve herkesi şaşırtmıştı. Herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı'nın neden ilişkiyi bitirdiği merak edilmesinin ardından olay netliğe kavuştu.

HER ŞEY SAHTEYMİŞ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre,  Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış. Geçtiğimiz günlerde çıkan dolandırıcı haberleri yine Şeyma Subaşı tarafından yalanlansa da Subaşı, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anladığı söyleniyor. Mısırlı sevgilisinin taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktığı konuşuluyor.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

ÇOCUĞU ALDIRDI

Şeyma Subaşı'nın gerçeklerle karşı karşıya kalınca ilk iş olarak ilişkiyi bitirdiği ve ardından bebeğini aldırdığı iddia ediliyor.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Ayrıca Snob Magazin'in haberine göre Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra Ibiza'da iki erkek arkadaşıyla partiye katıldığı söylendi.

Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

{TITLE_STRIP}Büyük aşk bitti! Şeyma Subaşı'dan şaşırtan atak! Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını sildi!

{TITLE_STRIP}Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

{TITLE_STRIP}Mısırlı milyarder Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı kötü haberi duyurdu: Stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu

{TITLE_STRIP}"Evlenmeden olmaz" dedi! Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT