Meğer milyarder değilmiş! Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi dolandırıcı çıktı! Subaşı, ayrılık sonrası partiledi

Yaşadığı aşkın her detayını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı sık sık magazin gündemine konu oldu. Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisinin aldığı hediyelerle ve evlilik teklifiyle gündemden düşmemeyi başardı.

İlişkisiyle çok konuşulan Şeyma Subaşı, "İnşallah siz de böyle bir ilişki yaşayabilirsiniz" diyerek adeta nispet yapmıştı.

YALANLADIKLARI DOĞRU ÇIKTI

Hamilelik dedikodularını her defasında yalanlayan Subaşı, geçtiğimiz hafta hamileliğini sosyal medyadan yayınladığı bir yazı ile doğrulamış bir gün sonra da bebeğini kaybettiğinin açıklamasını yapmıştı.

Bu olayların ardından İbiza'da tatile çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisi olmaması ve yüzüğünün parmağında takılı olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun üzerine çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken Şeyma Subaşı, "Konuşmak zorunda değilim" açıklamasıyla magazine yine ateş püskürmüştü.

Hakkında çıkan haberleri her defasında reddetse de sonuçta haberleri kendi doğrulayan Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün fotoğraflarını kaldırmış ve herkesi şaşırtmıştı. Herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı'nın neden ilişkiyi bitirdiği merak edilmesinin ardından olay netliğe kavuştu.

HER ŞEY SAHTEYMİŞ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış. Geçtiğimiz günlerde çıkan dolandırıcı haberleri yine Şeyma Subaşı tarafından yalanlansa da Subaşı, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anladığı söyleniyor. Mısırlı sevgilisinin taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktığı konuşuluyor.

ÇOCUĞU ALDIRDI

Şeyma Subaşı'nın gerçeklerle karşı karşıya kalınca ilk iş olarak ilişkiyi bitirdiği ve ardından bebeğini aldırdığı iddia ediliyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Ayrıca Snob Magazin'in haberine göre Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra Ibiza'da iki erkek arkadaşıyla partiye katıldığı söylendi.

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