Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken Mehmetçik terör örgütü mensuplarının hain emellerine izin vermiyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IjAoY1xXqC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2022

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