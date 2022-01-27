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  3. Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! "Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan..."

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! "Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan..."

Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabında verdi veriştirdi. "Milleti kandırmayın" diyen Gökçek, iki belediye başkanına da rica da bulundu.

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! "Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediyeciliğine atıfta bulundu. Son yaşanan olayların ardından CHP'li Belediye Başkanlarına seslen Gökçek, "Yeter artık, millete ne söylersek yine yediririz, nasıl olsa millet saf, millet sazan demeyin.." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan...

"İNTERNETTE VAADLERİ SİLDİRDİNİZ"

Gökçek, sosyal medya hesabından İmamoğlu ve Yavaş'a seslenerek, "İmamoğlu, tamam seçim öncesi sen ve Mansur milleti sazan yerine koyup kandırdınız, öyle ki ikinizde internette vaatleriniz yüzünüze vurulmasın diye vaatleri sildirdiniz. Yeter artık, millete ne söylersek gene yediririz, nasıl olsa millet saf, millet sazan demeyin.." ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan...Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ayar niteliğinde mesaj! Nasıl olsa bu millet saf, bu millet sazan...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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