Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan sabit gelirli vatandaşların korunması için eşel mobil sistemi önerisi: Sabit gelirliyi korur

Yeni yılın başında asgari ücrete yüzde 50 oranında yapılan zam, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşın etkisiyle artan maliyetlerle birlikte yükselen enflasyon söz konusu zammı eritti. Vatandaşların alım gücünün artırılması için gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi yapılsa da bu durum kalıcı bir çözüm getirmezken maaşlara zam yapılması konusu bir kez daha gündeme geldi.

"EŞEL MOBİLİ TARTIŞMALIYIZ"

Zam konusunu gündeme getiren isim ise Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, oldu. Sabit gelirli vatandaşların korunması için eşel mobil sisteminin devreye alınmasını öneren Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Salgın ve savaş ortamının zorlukları tüm dünya ile beraber ülkemiz de ekonomik sorunlarla boğuşmak durumunda bırakıyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük sorun. Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışılmalıyız." dedi.

ENFLASYON FARKI YANSITILSIN ÖNERİSİ

"Enflasyon kontrol altına alındığında eşel mobil yöntemi devre dışı da kalabilir." diyen Yalçın şunları söyledi:

"Fakat enflasyonun verilen zammı daha ilk aydan alıp götürdüğü bir ortamda sabit gelirliler için bir alım gücünden bahsedilemez. Enflasyon oranı verilecek zammı aştığında eşel mobil devreye girmeli. Ya da enflasyon farkının yansıtıldığı altı aylık dilimler üç aya düşürülerek yansıtma öne alınabilir, ezilmenin önüne geçilebilir. Alım gücünü koruyacak, kamu çalışanına nefes aldıracak yöntemleri arayıp tartışmalıyız”

Eşel-Mobil Yöntemi Sabit Gelirliyi Korur



Salgın ve savaş ortamının zorlukları tüm dünya ile beraber ülkemizi de ekonomik sorunlarla boğuşmak durumunda bırakıyor.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük sorun.

Sabit gelirlileri korumak için eşel-mobili tartışılmalıyız. pic.twitter.com/MANFkqGoHS — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) April 13, 2022

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