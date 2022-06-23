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  3. Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal hizmetler güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2022 yılının Haziran ayında, bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarının detaylı bilgilerini paylaştı. Açıklanan bilgilere göre, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklı olmasıyla  toplulaştırılması elde edilerek değerlendirildi.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

TALEP BEKLENTİSİ AZALIŞ YÖNÜNDE ETKİLENDİ

Açıklamada yer alan verilere göre, 2022 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

HİZMETLERE OLAN TALEP ARTTI

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği görüldü. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği belirtildi.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

2022 yılı Haziran ayında, ‘Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5,5 ve 16,4 puanlık azalış olduğu, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektöründe ise 9,9 puanlık artış olduğu görüldü.

Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi geriledi

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