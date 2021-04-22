Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada! Önce keşif yaptılar ardından alıp kaçtılar

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kimliği belli olmayan 2'si kız 3 çocuk, bir sitenin içindeki 3 bisikleti çaldı. Sitenin güvenlik kamerası saniye saniye o anları kaydederken bisiklet sahipleri ise emniyete giderek şikayetçi oldu.