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  3. Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada! Önce keşif yaptılar ardından alıp kaçtılar

Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada! Önce keşif yaptılar ardından alıp kaçtılar

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kimliği belli olmayan 2'si kız 3 çocuk, bir sitenin içindeki 3 bisikleti çaldı. Sitenin güvenlik kamerası saniye saniye o anları kaydederken bisiklet sahipleri ise emniyete giderek şikayetçi oldu.

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22 Nisan 2021 Perşembe 17:21
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