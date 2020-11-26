Mete Yarar ile Deniz Zeyrek arasındaki fare tartışması canlı yayını karıştırdı!

Habertürk kanalının ilgiyle izlenen programı Türkiye'nin Nabzı'nda Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında ''kabak ve fare" tartışması sosyal medyada gündem oldu. Gerginliğin had safhada olduğu programda Deniz Zeyrek, kendisine 'fare' demesine sinirlenip yayını terk etti.