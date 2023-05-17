Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak yağış uyarısı, 17 Mayıs Çarşamba hava durumu

Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı ve orta kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı var. Yağışlar; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Bolu Karabük çevresinde kuvvetli olacak.

ÜLKE GENELİ YAĞMURLU SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLAERİNDE

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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