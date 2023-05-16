Fatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" diyerek Haber Türk'ten ayrıldığını duyurdu

Sivri dili ve yaptığı yorum ve analizleriyle birçok kesimin tepkisini çeken, sunmuş olduğu TV programlarında zaman zaman izleyicileriyle kavga eden ekranlardan zbazen hakaret ederek bir çok kesimin tepkisini çeken Gazeteci ve TV program sunucusu Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bana katlanan herkese teşekkürler" bildirimi ile uzun yıllar görev yaptı Habertür'kten ayrıldığını duyurdu.

"HABERTÜRK MAZİME GÖMÜLÜYOR DEDİ VEDA ETTİ"

14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştiği ve oy sayımlarının yapıldığı dakikalarda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi "Kemal Kılıçdaroğlu önde" algısını oturtmaya kalkışan Fatih Altaylı 'Bana katlanan herkese teşekkürler' başlığıyla Habertürk'e veda yazısı yazarak ayrılığını kamuoyuna duyurdu.

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SEÇİM AKŞAMI 'KILIÇDAROĞLU ÖNDE' MANİPÜLASYONU

"Habertürk mazime gömülüyor. Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı." sözlerini kullanan Fatih Altaylı, hem seçimlere gidilen süreçte hem de seçim akşamı birçok manipülasyona girişmişti.

Fatih Altaylı 14 Mayıs akşamı;

"30 BİN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE BAY KEMAL ÖNDE"

"Kılıçdaroğlu nun önde olduğu sandıklara itiraz dilekçesi verilince tekrar sayılıncaya kadar veriler girilemiyor. Bu yüzden şu anda yanıltıcı bir durum var."

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"30 bin sandık sonuçlarına göre Bay Kemal önde"

"Benim söylediklerimi hem Ekrem İmamoğlu hem de Bekir Ağırdır ekranda teyit ediyor."

"Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı."

gibi tweetler atarak sosyal medyadan seçim sonuçlarıyla ilgili henüz algı operasyonuna kalkışmıştı.

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