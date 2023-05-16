Seçimlerden umudunu kesen FETÖ'cüler Yunanistana kaçarken yakalandı

Milli savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre 3 FETÖ Terör örgütü üyesinin kaçak yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıs kıvrak yakalandı. FETÖ'cülerin seçimlerin hemen ardından kaçmaya çalışması dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
Seçimlerden umudunu kesen FETÖ'cüler Yunanistana kaçarken yakalandı

14 Mayıs, seçimlerinde cumhur ittifakının kaybetmesinden çok umutlu olan ancak seçimlerden cumhur ittifakının zaferle çıkmasından sonra umutlarını kaybettikleri anlaşılan FETÖ'cüler kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışılırken yakalandılar.

ANLAŞILAN SEÇİMLERDEN UMUDUNU KESMİŞELER

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasi tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden biri olarak kayıtlara geçen seçimlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı. 7'li Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatleri hafızalardaki yerini korurken seçimden istediği sonucu elde edemeyen FETÖ'cüler çareyi yurt dışına kaçmakta buldu.

Seçimlerden umudunu kesen FETÖ'cüler Yunanistana kaçarken yakalandı

FETÖ'CÜLER YURT DIŞINA KAÇARKEN KIS KIVRAK YAKALANDI

14 Mayıs seçimlerinde oy oranında yüzde 50+1 şartı sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kalırken umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cülerin hayalleri de yerle bir oldu. Çareyi yurt dışına kaçmakta bulunan 3 FETÖ'cü sınır noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ'cü olduğu tespit edildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den olay sözler "İmamoğlu ve Yavaş, aslanların önüne atıldılar, rezil oldular"Gazeteci Cüneyt Özdemir'den olay sözler "İmamoğlu ve Yavaş, aslanların önüne atıldılar, rezil oldular"

Fatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" diyerek Haber Türk'ten ayrıldığını duyurduFatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" diyerek Haber Türk'ten ayrıldığını duyurdu

Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındıSeçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı

2. Turdan da umudunu kesen Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı2. Turdan da umudunu kesen Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu

CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdıCHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Film gibi... Antalya'da ’Sazan sarmalı’ operasyonu! Polisler 847 bin TL'lik vurgunu böyle engelledi!
Film gibi... Antalya'da ’Sazan sarmalı’ operasyonu! Polisler 847 bin TL'lik vurgunu böyle engelledi!
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
İstanbul'da kendisinden yol isteyen kuryeye satırla saldırmıştı, o kişi göz altına alındı
İstanbul'da kendisinden yol isteyen kuryeye satırla saldırmıştı, o kişi göz altına alındı
Adana'da operasyon! “Sazan sarmalı” yöntemiyle 1 milyon liralık vurgun yaptılar!
Adana'da operasyon! “Sazan sarmalı” yöntemiyle 1 milyon liralık vurgun yaptılar!
Son Haberler
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
Seçimlerden umudunu kesen FETÖ'cüler Yunanistana kaçarken yakalandı
Seçimlerden umudunu kesen FETÖ'cüler Yunanistana kaçarken yakalandı
Boşanalı daha günler olmuştu! Demet Özdemir'in yeni gözdesi o isim oldu: Pes dedirtti
Boşanalı daha günler olmuştu! Demet Özdemir'in yeni gözdesi o isim oldu: Pes dedirtti
Fatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" diyerek Haber Türk'ten ayrıldığını duyurdu
Fatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" diyerek Haber Türk'ten ayrıldığını duyurdu
Hırsızlık yapmak için cami'nin para kasasını çalmayan çalışan kişi kasanın altında kaldı, o anlar kameralara yansıdı
Hırsızlık yapmak için cami'nin para kasasını çalmayan çalışan kişi kasanın altında kaldı, o anlar kameralara yansıdı
Sakarya'da şüpheli ölüm! İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş bir arazide bulundu!
Sakarya'da şüpheli ölüm! İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş bir arazide bulundu!
Çok Okunanlar
Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı
Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı
Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı
CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!
CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!
Sever gibi yaklaştı sonra da acımasızca dövdü!
Sever gibi yaklaştı sonra da acımasızca dövdü!
Oy kullanmaya giderken kaza yaptı! 5 kişilik ailenin aracı tarlaya uçtu!
Oy kullanmaya giderken kaza yaptı! 5 kişilik ailenin aracı tarlaya uçtu!
Yorumlananlar
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"