MHP'den istifası istenen Saffet Sancaklı'dan açıklama: 'Söylemediğim sözler üzerinden algı operasyonu yapılıyor'

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Cumhur ittifakını eleştiren sözlerinin ardından MHP'den istifası istenmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Saffet Sancaklı, söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yapıldığını savundu.

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MHP'den istifası istenen Saffet Sancaklı'dan açıklama: 'Söylemediğim sözler üzerinden algı operasyonu yapılıyor'

SANCAKLI: SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Saffet Sancaklı, söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yapıldığını savundu. Sancaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BAHÇELİ'NİN EMRİNDEYİM"

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı'nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettikleri gibi 'Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır.' Kamuoyuna saygılarımla sunarım."

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