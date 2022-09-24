MHP'li Semih Yalçın'dan altılı masa için dağılacak iddiası! "Herkes kendi yoluna gidecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gümüşhane programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililer tarafından karşılanan Semih Yalçın, il binasında partililere seslendi. 2023 yılında yapılacak seçimler hakkında mesajlar veren Yalçın, altılı masanın durumu hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN HERHANGİ BİR PROBLEMİ GÖZÜKMÜYOR"

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Yalçın, muhalefetin seçimlerde yenileceğini ifade etti. Yalçın, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran’ında olması düşünülen seçimlerde gerek Cumhurbaşkanlığı noktasında gerekse TBMM’de temsil noktasında ulaşabileceğimiz en üst orana ulaşmaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde vatandaşlarımız bildiğiniz üzere 2 oy verecek birisi sayın cumhurbaşkanına, seçilecek olan cumhurbaşkanına bir diğeri de TBMM’de temsil etmesini istediği partiye.

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Değerli arkadaşlar sayın genel başkanımızın mitinglerde de ifade ettiği gibi bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda söylediğimiz gibi sayın Recep Tayyip Erdoğan MHP’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu tarafımızdan açıklanmıştır daha sonra da AK Parti tabi olarak Cumhurbaşkanı adayını açıklamak suretiyle yola çıkılmıştır. Bu noktada Cumhur İttifakı’nın herhangi bir problemi gözükmüyor. Çok rahat bir şekilde sayın Cumhurbaşkanının karşısına her kimi çıkarırsalar çıkarsınlar başarı elde edemeyecekler. Bizim Zillet İttifakı olarak tanımladığımız bu şer ittifakı Cumhur İttifakı karşısında siyaseten mağlubiyeti bir defa daha tadacaktır." dedi.

"CUMHURBAŞKANI AÇIK ARA TEKRAR SEÇİLECEK"

Sahada elde edilen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık arayla yeniden seçileceğini belirten Yalçın şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı hatta açık ara olmak suretiyle tekrar seçilecek. TBMM’de ise Cumhur İttifakı’nın nitelikli bir çoğunluğa ulaşması gerekir. Orada da çoğunluğu elde etmemiz gerekir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu yeni sistemi bundan sonraki süreçte yerli yerine oturtalım, Türkiye’nin meselelerini bu sistem üzerinden çözelim”

"ASGARİ ÜCRETTE OCAK'TA DAHA FAZLASI YERİNE GETİRİLECEK"

AK Parti ve MHP'nin 3600 ek gösterge ve EYT üzerinde çalıştığını belirten Yalçın, asgari ücretin Ocak ayında artırılacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar birçok eksiklik tamamlanmıştır. 1 Ekim’de TBMM açıldığında lüzum görülen yeni kanunlarla eksikler tamamlanarak haziran seçimlerine yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu arada vatandaşlarımızı insanımız çok yakından ilgilendiren ekonomik meseleler 3600 ek gösterge mevzu, EYT mevzu yine sözleşmeli insanlarımızın kamuya, kadroya aktarılma mevzu üzerinde çalışılmaktadır.

Gerek AK Parti gerekse MHP’nin programlarında, beyannamelerinde ne vaat edildi ise hepsi yavaş yavaş yerine getirilmektedir. Bu yılbaşı itibariyle de biraz evvel saydığım konular üzerinde çok ciddi gelişmeler olacak. Vatandaşı rahatlatmaya çalışacaktır mevcut siyasi iktidar. Asgari ücrette ciddi bir artış sağlandı, Ocak’ta daha fazlası yerine getirilecektir. Bu konularda hiçbir endişeniz olmasın. Tabi ki bu noktada vatandaş rahatlamak, rahatlatılmak mecburiyetindedir. Bu da mevcut Cumhur İttifakı’nın, siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Bu anlayış içerisinde seçime gidiyoruz değerli dava arkadaşlarım. Gelecekten de ümitvarız, herhangi bir endişemiz yok."

"6+1 DEDİĞİMİZ YAPI ORTADAN KALDIRILACAK"

Altılı masanın ilerleyen günlerde dağılacağını belirten Yalçın, "Dikkat ederseniz siyasi rakiplerimiz yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Kendi içlerinde anlaşamayan 6+1 dediğimiz yapı zannediyorum önümüzdeki günlerde bu birlikteliklerini ortadan kaldıracak, herkes kendi yoluna gidecek. İster sırtlarını HDP’ye dayasınlar, isterse bu ittifak sırtını bir yandan HDP üzerinden PKK’ya, diğer taraftan FETÖ’ye dayandırsınlar bu ülkede iktidarı ele geçirmeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü MHP vardır” ifadelerini kullandı.

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