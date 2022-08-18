Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komandolar 7 teröristi etkisiz hale getirdi!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alınan bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
"TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 18, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/BfBo1FkdOm
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