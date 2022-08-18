Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komandolar 7 teröristi etkisiz hale getirdi!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komandolar 7 teröristi etkisiz hale getirdi!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alınan bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komandolar 7 teröristi etkisiz hale getirdi!

"TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Komandolar 7 teröristi etkisiz hale getirdi!

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