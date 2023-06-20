Milyonlarca hacı adayı Kâbe’sine kavuştu! Hac ibadeti normale döndü!

Salgın hastalık ve sonrasındaki 2 yıllık pandemi tedbirleri sebebiyle, sınırlı imkânlarla gerçekleşen hac ibadeti, bu sene 2019 yılı öncesindeki normal rakamlarına döndü. Suudi Arabistan yönetiminin, önceki 2 yılda pandemi tedbirleri çerçevesinde kontenjanları azaltması ve 65 yaş sınırlaması sebebiyle, bu sene ülkelere ilave vizeler verdi. Türkiye'nin binde 1 oranında olan 83 bin 430 kişilik sabit hac kontenjanına ilave 5 bin kişiye daha vize imkânı sağladı. Böylece 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile gelen hacı sayısı 88 bin 430 oldu. Ancak Türkiye'den kasap, teknik personel gibi vizeler ile gelenlerin bu sene yoğun olduğu gözleniyor. Yaklaşık olarak 120 bin Türk vatandaşının 2023 yılında hac yapması bekleniyor.

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Dünya Müslümanları mübarek beldelere akın etti

Mekke-i Mukerreme'de hac için mevcut fiziki şartlar sınırlı olduğu için Suudi yönetimi, hac zamanı en fazla 4 milyon kişiyi şehre alabiliyor. Bu sebeple ülkelere hac vizesi için kota uyguluyor. Uzun yıllardır yapılan uygulama, Müslüman ülkelerin nüfusunun binde 1'i oranında vize imkânı sağlanıyor. Ancak Türkiye gibi genç nüfusu fazla ve ekonomik durumu iyi olan ülkelerde binde 1'lik hac kontenjanı normal zamanlarda bile yeterli olmuyor. Türkiye'de şu anda kura ile verilen hac vizesi için yaklaşık 2,5 milyon kişi sırada bekliyor. Her sene kura çekiliyor. Yıllar geçtikçe, kuraya giren kişinin çekiliş hakkı kat sayı katlanarak artıyor. Hac vazifesini yerine getirebilmek için 10 yıl bekleyenler de bulunuyor. Pandemi sonrasında Müslümanlar hac vazifesini yerine getirebilmek için bu sene bütün imkânlarını seferber ederek mübarek beldelere ulaştı.

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Kabe-i muazzama da yoğunluk bugün itibarıyla başladı. Zilhicce ayının ilk gününde mübarek beldelere gelenlerin sayısı 2 milyonu buldu. Mübarek beldeye ihram ile girebilen hacı adayları umre tavafı ve say'ını yapıp tıraş olarak ihramdan çıkıyor. Uzak ülkelerden gelenler Cidde Havalimanı'na uçak ile ulaşırken Afrika ülkelerinin Arabistan Yarımadasına bakan ülkelerinden gemilerle de seferler oluyor. Bu arada kara yolu ile de bazı körfez ülkeleri Suudi Arabistan'a kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu ülkelerin hepsine de hac vizesi uygulanıyor. Suudi Arabistan bu yıl sistemleri düzenli olan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeye kendi memleketlerinden uçağa binerken vize kontrolü yaparak, Cidde Havalimanı'nda hiç bekletmeden çıkış yapmalarını sağlıyor. Suudi Arabistan her bir hacı adayı için Türkiye'den 5 bin 100 riyal ayakbastı, Arafat servis gibi bazı hizmetlerin bedelini tahsil ediyor.

Türk hacı adayları her ülkeden gelenler gibi Kabe'i Muazzama'yı görünce müthiş heyecanlanıyorlar. Şanlıurfa'dan gelen bir hacı adayları, "Elhamdülillah Rabbim nasip etti bu sene geldik. Rabbim herkese nasip etsin. Bu sene çok kalabalık. Hasretimiz bitti" dedi. Bu sene 2 yıldır uygulanan 65 yaş sınırının kalkması ile gelen hacı profilinin de yaşlandığı görülüyor.

Enflasyon hac bedellerini de arttırdı

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı, Suudi Arabistan'da otel ve hizmet fiyatlarını da artırdı. Bu sene birçok ülke hac bedellerine yüzde 10 ile 25 oranında riyal bazında zam yaptı. Türkiye'den 24 bin riyal (7 bin dolar) ile 50 bin riyal arasında tarifelerle hac grubu bulunuyor. Suriye kontenjanından gelen Halepli Müslümanlar ise 4 bin 500 dolar gibi bir maliyet ve daha sınırlı imkânlar ile hac vazifesini yerine getirebiliyorlar. Her ülkenin kendi organizasyonlarında farklı hizmet kategorileri bulunuyor.

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