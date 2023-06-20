Ehliyet sınavlarına hile karıştırarak milyonlarca lira para kazanan organize örgüte operasyon düzenlendi

Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit edilen şebekeye yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon...

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Ehliyet sınavlarına hile karıştırarak milyonlarca lira para kazanan organize örgüte operasyon düzenlendi

Ehliyet sınavına girecek adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çeken ve sınav için gerekli belgeleri kanuna aykırı yollarla temin ettiği tespit edilen şebekeye yönelik Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ehliyet sınavlarına hile karıştıran organize örgüte operasyon düzenlendi

20'den fazla ilde faaliyet göstermişler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına girmek için yeterli donanıma sahip olmayan ya da kısa yoldan sınavı geçerek ehliyet sahibi olmak isteyen adayların üzerine kameralı düzenek kurarak kopya çektiren suç çetesini tespit etti. Sürdürülen 1 yıllık teknik ve fiziki takibin harekete geçen polis ekiplerince Ankara merkezli 29 ilde 270 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra edildi. Düzeneğin yanı sıra "Joker" diye tabir ettikleri şahısları da kopya için kullanan şebekenin Ankara'da 7 sürücü kursu ve kurslardaki 14 çalışanla irtibatlı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ederken, kesin gözaltı sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Düzenek kurarak sınavları organize etmişler

Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları ilanlarla sürücü belgesi veya benzeri belgeler almak isteyenlerle irtibat kurdukları, yabancı uyruklu kişilerle ile daha önce sınava girip başarısız olmuş ve okuma yazma bilmeyenlerle iletişime geçtikleri, adayların üzerlerine kablosuz ağ bağlantısıyla ses ve görüntü aktarımı yapan kameralı düzenek yerleştirerek sınava soktukları, bilgisayar ekranını görecek şekilde kıyafetlerinin yaka kısmına yerleştirilen kamera ve adayın kulak içine yerleştirdikleri mikro boyuttaki kulaklık marifetiyle soruların cevapladıklarını verdikleri, örgüt üyelerinin sınav esnasında sınavın yapıldığı okul çevresine araçları ile konumlanarak soruları bu cihazlar vasıtası ile cevapladıkları, cep telefonlarına kurmuş oldukları program üzerinden farklı salonlarda bulunan birden fazla kişiyle eş zamanlı görüntülü görüşme yapabildikleri tespit edildi.

Ehliyet sınavlarına hile karıştıran organize örgüte operasyon düzenlendi

Sahte belgeler hazırladıkları ortaya çıktı

Şebekenin, sürücü belgesi almak için kabiliyeti yetersiz kişilere sahte belge düzenledikleri, bunun yanında sahte diploma, mezuniyet, adli sicil ve sağlık belgeleri düzenledikleri, söz konusu belgeleri şebekeleri içerisinde yer alan sürücü kursularına vererek kayıt yaptırdıkları ortaya çıktı.

Denetimin az olduğu okulları seçmişler

Şüphelilerin, sürücü kursları vasıtasıyla adayların sınava girecekleri okullarda değişiklik yaparak sınav yerlerini denetimin az olduğunu okullara aldırdıkları, kopya çekerken yakalanmaları halinde bilgi vermemeleri yönünde tembihledikleri, başkaları üzerine telefon kullandıkları ve sürekli olarak telefon hattı değiştirdikleri, ikametlerini sahte adreslerde gösterdikleri öğrenildi.

Ehliyet sınavlarına hile karıştıran organize örgüte operasyon düzenlendi

20 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi

Örgüt üyelerinin 5 senedir bu yöntemle en az 300 kişiye ehliyet aldırdıkları, adaylardan 10 bin lira ila 20 bin lira arasında ücret aldıkları ve bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtildi.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu aktarıldı

Örgüt mensuplarının "Resmi Belgede Sahtecilik" "6114 SKM (ÖSYM Kanununa Muhalefet)" ve "Dolandırıcılık'

suçları başta olmak üzere birçok farklı suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Öte yandan, sınava giren adaylardan birçoğunun üzerlerinde kameralı düzenekle yakalandıkları ve kopya çekerek ehliyet alan şahısların sürücü belgeleri el konulduğu belirtildi.

Ehliyet sınavlarına hile karıştıran organize örgüte operasyon düzenlendi

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