Evinin parasını dolandırıcıya kaptıran yaşlı kadın, son anda emlakçının dikkati ile evini kurtardı!

Edirne'de yaşanan olayda, kendisini telefonda polis olarak tanıtan ve 84 yaşındaki Aynur Özdoğan'ı 386 bin lira dolandıran şüpheli İ.K., daha sonra evini satmasını talep etti. İ.K'nın bu isteğine yanıt veren Özdoğan, evini satmaya çalıştı.

Dikkatli emlakçı suçu önledi

Ancak olay, bir emlakçının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Emlakçı, evin satış işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen İ.K'yi şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hızla harekete geçti ve İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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Yaşlı kadın Aynur Özdoğan, polis ekiplerine teşekkür ederek dolandırıcının yakalanmasıyla birlikte büyük bir rahatlama yaşadı. Bu olay, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Edirne'de yaşlı kadının dolandırılma olayında, evini satmaktan vazgeçen Aynur Özdoğan, yakın bir emlakçıya başvurdu. Emlakçı, Özdoğan'ın durumundan şüphelenerek polis ekiplerini aradı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özdoğan'la görüşerek onun bir dolandırıcı şebekesi tarafından kandırıldığını tespit etti. Ayrıca, Özdoğan'ın evinin satıldığı gibi işlem yapıldığını Edirne Tapu Müdürlüğü ile de doğruladılar.

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Bu gelişmelerin ardından, dolandırıcı İ.K., Özdoğan'a Zübeyde Hanım Caddesi'nde buluşma yeri olarak belirlenen alana parayı getirmesini istedi.

"Evimi satmaktan son anda kurtuldum"

Özdoğan, polise verdiği ifadenin ardından gazetecilere başından geçen olayı anlattı.

Kendilerini polis olarak tanıtan kişi tarafından kandırıldığını belirten Özdoğan, "Evimi satmaktan son anda kurtuldum. Emniyetimizden Allah bin kere razı olsun. Polislerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler, yoruldular. Bizim için, millet için çalışıyorlar. Kimse kanmasın. Ben inanmayacak insandım ama inandım" değerlendirmesinde bulundu.

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