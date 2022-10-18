Mining nedir? Mining nasıl yapılır, bitti mi?

Son zamanlarda finans konularını oldukça meşgul eden ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen kripto para finans anlamına yeni bir soluk kazandırdı. Kripto para anlamına gelen miningin daha detaylı bir şekilde ne olduğunu merak edenler mining nedir? mining nasil yapilir, bitti mi? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

MİNİNG NEDİR?

Mining Türkçe anlamı ile kripto para madenciliğine verilen addır. Günümüzde finans anlamında geniş bir yere bulunan Bitcoin vb sanal para birimlerini elde eden kullanıcılara mining ismi verilmektedir.

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MİNİNG NASIL YAPILIR?

Miningi yapabilmek için güçlü bir ekran karına ve işletim sistemine sahip cihazlara sahip olmak gerekmektedir. Eldeki güçlü cihazlarla blok zinciri oluşturulur ve elde edilen zincirler sayesinde matematiksel tabanlı işlemlerin doğru bir şekilde çözülmesi gerekir. Cihazlar sayesinde çözülecek olan problemler ile çözülmesi ve transfer işlemlerinin yapılması, kullanıcıların kripto para kazanmasını sağlanır.

MİNİNG GÜNAH MI?

Diyanet'in internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasına göre "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." ifadelerine yer veriliyor.