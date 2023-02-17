Mory Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mory Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mory Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mory Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mory Konate 15 Kasım 1993 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mory Konate Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Mory Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VV St. Truiden futbol takımında oynamaktadır. VV St. Truiden takımına 28 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mory Konate'nin VV St. Truiden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mory Konate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mory.konate42/

Mory Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mory Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mory Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mory Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında VfL Alfter

1 Temmuz 2017 yılında TuS Erndtebrück

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund II

28 Ağu 2019 yılında VV St. Truiden

Mory Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mory Konate şuan VV St. Truiden takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mory Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Satellite FC

Gine takımında 20 numaralı formasıyla 3 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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