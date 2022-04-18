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  3. MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyonlara yönelik açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk komandolarının, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristi daha, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!

“TERÖRİSTLER İÇİN NE IRAK NE DE SURİYE GÜVENLİ”

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.”

MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi!

 

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