MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!" ifadeleri kullanılarak şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! "

MSB duyurdu! Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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