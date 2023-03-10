rapça kökenli bir kelime olan mücahit, günlük hayatta sürekli karşılaştığımız bir terim. Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan Müslüman askerler için kullanılıyordu. Milli görüşün lideri Rahmetli Necmettin Erbakan hocanın İslam Hassasiyeti ve verdiği mücadeleden dolayı kendisine mücahit olarak hitap edilmiş ömrü boyunca mücahit Erbakan diye slogan atılmıştı. Erbakan Hocaya atılan bu sloganın Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" diye nitelendirmesi hem çok tepki çekti, hem de vatandaşlar Mücahid olmak ne demek, ne anlama gelir, Kuran'da geçiyor mu, El mücahit kime denir? diye araştırmaya başladı. Mücahit nedir, kime denir? İşte detaylar haberimizde.