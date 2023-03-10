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Mücahid olmak ne demek, ne anlama gelir, Kuran'da geçiyor mu, El mücahit kime denir?
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahit" diye nitelendirip paylaşım yapması sosyal medyada gündem olmuş vatandaşlar Mücahid olmak ne demek, ne anlama gelir, Kuran'da geçiyor mu, El mücahit kime denir? diye araştırmaya başladı. Mücahit nedir, kime denir? İşte detaylar haberimizde.
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