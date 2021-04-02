Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni cerrah Muhsin Korunmaz kim?

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde oyuncu kadrosuna yeni giriş yapan ve cerrah Muhsin Korunmaz karakterine hayat verecek olan Serkan Yılmaz şimdiden ilgiyi üzerinde topladı.

Ferman hocanın yaşadığı kazanın ardından yeni cerrahın hastaneye gelmesi ise Ferman'ın mesleğini artık yapmayacak mı sorularını akıllara getirdi. Öte yandan yeni cerrah Muhsin Korunmaz'ın hastaneye girer girmez hastaya müdahale etmesi Ali Vefa'yı oldukça etkiledi. Peki yeni cerrahın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ali Vefa ile Muhsin Korunmaz arası nasıl olacak?

İşte Mucize Doktor 57. bölüm fragmanı...

MUHSİN KORUNMAZ KİMDİR?

Başarılı oyuncu 25 Kasım 1977 İzmit doğumludur. Serkan Keskin, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu oyunculuk hayatına adım atmıştır. Akademi İstanbul tiyatro okulunda 1999-2002 yılları arasında tiyatro eğitimini tamamlamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mucize Doktor Muhsin Korunmaz kimdir?