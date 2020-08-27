Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinde olay itiraf! Çocuğu canlı canlı yakmışlar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayınında Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı, gerçekleri açıkladı. Yaşanan olayda anne Gülizar Ahmet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın 9 yaşındaki çocuğu canlı olarak yaktıkları ortaya çıktı.
Sakarya'da evinde çıkan yangında öldüğü iddia edilen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili acı gerçeği Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Herkesin şok olduğu açıklamanın ardından Şiar'ın babaannesi ve dedesi gözyaşlarına boğuldu.
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27 Ağustos 2020 Perşembe 11:32
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