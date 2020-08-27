Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinde olay itiraf! Çocuğu canlı canlı yakmışlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayınında Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı, gerçekleri açıkladı. Yaşanan olayda anne Gülizar Ahmet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın 9 yaşındaki çocuğu canlı olarak yaktıkları ortaya çıktı.