Müge Anlı Zeliha Cevdet çifti cinayetinde yeni gelişme! Yeğeni cinayete ortak çıktı

Müge Anlı'da herkese tarafından çokça takip edilen Zeliha Cevdet çiftinin ölümleri ile ilgili açıklanan yeni gelişmeye göre Kadir Altınay'ın oğlu Özcan Altınay'ın da cinayette parmağı olduğu belirtilerek tutuklu yargılanmasına karar verildi. Müge Anlı'nın duyurduğu bu bilgi kameralara böyle yansıdı.