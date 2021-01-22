Müge Anlı'da şok itiraf! Alime Toprak kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü açıkladı

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 22 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümünde canlı yayında günlerdir 'ben öldürmedim' diyerek kendini savunan Alime Toprak cinayeti kendi işlediğini itiraf etti. Herkesi şoke eden açıklamanın ardından Alime Toprak o anları yayın esnasında tek tek anlattı.