Müge Anlı'dan tehdit mesajına canlı yayında cevap: ''Hadi gelsene''
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır davasıyla ilgili Ümit Can Uygun tarafından tehdit mesajı aldıklarını canlı yayında açıklayan Müge Anlı, Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.
ATV'de kendi programının canlı yayınında Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun'un silahla ATV stüdyolarını basacağını tehdidine açıklama getiren Müge Anlı, duruma ilişkin tepkisini dile getirdi.
Müge Anlı'dan tehdit mesajına canlı yayında cevap: ''Hadi gelsene''
Edirne'de şaşırtan hırsızlık! Kadın kaşla göz arasında iç çamaşırına soktu
''Kız meselesi'' bahanesiyle 19 yaşındaki genç hayattan koparıldı!
Maske takmamak için polise direndi! İnadıyla başka bir kadını çileden çıkardı
11 Eylül 2020 Cuma 15:45
Benzer Videolar