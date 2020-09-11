Müge Anlı'dan tehdit mesajına canlı yayında cevap: ''Hadi gelsene''

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır davasıyla ilgili Ümit Can Uygun tarafından tehdit mesajı aldıklarını canlı yayında açıklayan Müge Anlı, Uygun’a ‘’Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.’’ karşılığını verdi.