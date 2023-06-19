Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı

Yorumculuk yapan İbrahim Varlı, muhalefetin seçim yenilgisinden bahsettiği sırada sokak çağrısında bulundu. Varlı'nın açıklaması, Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değil" sözünü hatırlattı.

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Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı

"Seçim Sandıkta Kazanılmaz"

Seçim sonuçları hakkında konuşan Varlı, "Seçim sandıkta kazanılmaz. Bu yanılgıya düşüldü. 'Biz rejime karşıyız, yeniden parlamenter sistemi güçlendireceğiz oraya geçeceğiz. Sokağa çıkılmasın, sokağa inilmesin' denildi. Sokağı bitirdiniz." dedi.

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"Farklı Yollar Denenmeli"

"'Sandıkta hesap soracağız' dediniz ve yenildiniz. Çünkü bu iş sandık meselesi değil. Seçimlerin sandıklarda kazanılmayacağını gördük." diyen Varlı, "Daha farklı yollarla, yöntemlerle neler yapılması gerektiği ortada. Çok bilinmeyenli bir denklemden bahsetmiyoruz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede." açıklamasında bulundu.

Muhalif kanalda yorumculuk yapan İbrahim Varlı skandal açıklamalar yaptı

Yazar Çiğdem Toker "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Toker "Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti nıormları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. " demişti.

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