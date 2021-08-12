Dinimizde faziletleriyle önemli yeri olan Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile başladı. Dinimizce özel olan bu günü ibadet ve oruçla geçirmek isteyen Müslümanlar, bu ayda oruç tutulup tutulmayacağını ve Muharrem ayı faziletlerini merak ediyor. Peki,Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayı faziletleri nelerdir? | Aşure Günü 2021 ?

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutulabilir. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında istediğiniz gününde oruç tutabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denir. Peygamber efendimiz (s.a.v) bu gün ile ilgili “Aşure günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” hadisini buyurarak, ümmetinin bu günde oruç tutmasını hayırlı bulmuştur.

Aşure günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) Medine’ye gelince, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Musa o gün oruç tuttu.’ dediler. Resulullah (s.a.s.) da, "Ben Musa’ya sizden daha yakınım" deyip o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.”



Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde Yahudiler yalnızca Muharrem ayının 10. gününde oruç tutuyordu. Bu nedenle peygamberimiz onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ekleyerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

MUHARREM AYI FAZİLETLERİ NELERDİR? AŞURE GÜNÜ 2021

“Muharrem” hürmet edilen anlamı taşımaktadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”