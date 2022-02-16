Murat Sancak'ın FETÖ iddialarına TFF'den yanıt! Savcılığa başvuru yapıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Adana Demirspor 1-1 berabere kalmıştı. Maçta hakem Ali Şansalan'ın yönetiminden memnun kalmayan mavi-şimşeklerde başkan Murat Sancak, maç sonu açıklamaların oldukça sert açıklamalarda bulunarak hakemlerin içerisindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi gerektiğini ifade etmişti. TFF'den o iddialara yanıt verdi.

AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Murat Sancak'ın açıklamalarını hatırlatan açıklamada"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

SAVCILIĞA BAŞVURULDU

Savcılığa başvurulduğunu belirten TFF, "TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla." açıklamasını yaptı.

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