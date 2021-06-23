Müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Uşşaki tarikatının sözde şeyhi Eyyüp Fatih Şağban'a 10 yıl 5 ay hapis cezası!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve Uşşaki tarikatının sözde lideri olduğu belirtilen Eyüp Fatih Şağban, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI'

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Eyüp Fatih Şağban, tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdurun ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah çocuk istismarından tutuklandı

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatını istedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Söz alan mağdurun annesi ve babası, mütalaaya diyecek bir şeylerinin olmadığını belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Diyanet'ten Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah açıklaması

Müşteki avukatları da ceza yönündeki mütalaaya kısmen katıldıklarını, beraata yönelik görüşe katılmadıklarını ifade ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Eyüp Fatih Şağban, suçlamaları ve iddiaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

Tarikat şeyhi Fatih Nurullah'tan 'Çocuğun bekaretinde sorun yok' savunması

Kararını açıklayan heyet, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Şağban'ın, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"CEZAYI YETERLİ BULMUYORUZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, bir çocuğun cinsel istismarcıya karşı sesini çıkardığını söyledi.

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah: Aile benden para koparmaya çalışıyor

Sanığın 10 yıl 5 ay hapis cezası almasına değinen Özkan, "Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Bu davanın peşinde olacağız." dedi.

Derneğin avukatı Mine Rana Kahramanoğlu da kararın hukukçuları memnun etmediğini, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızla yazışmaları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine Şağban'ı Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 2 Eylül 2020'de tutuklanmıştı.

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın vukuatları bitmiyor: İstismar ettiği 10 yaşında bir çocuk daha varmış!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.