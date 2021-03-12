Muş Malazgirt Nüfusu 2020 - 2021 | Malazgirt İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muş Malazgirt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muş Malazgirt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muş Malazgirt nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malazgirt ilçesinin bağlı bulunduğu Muş ilinde 411 bin 117 kişi yaşamaktadır. Muş ili 8650 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,626 (km²) si Malazgirt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muş Malazgirt nüfusu 20 bin 314 kişidir.

Muş Toplam Nüfusu Kaçtır?

411 bin 117 kişidir.

Malazgirt İlçe Nüfusu Kaçtır?

20 bin 314 kişidir.

Malazgirt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

30 bin182 kişidir.

Muş Malazgirt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Malazgirt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,541008 Enlem : 42,541008

Malazgirt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muş iline bağlı bulunan Malazgirt ilçesinin telefon alan kodu 0 436 şeklinde başlamaktadır.

Malazgirt ilçesinin bağlı olduğu Muş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Malazgirt ilçesinin bağlı olduğu il olan Muş ilinin plaka kodu 49 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

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