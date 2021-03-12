Muş Korkut Nüfusu 2020 - 2021 | Korkut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muş Korkut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muş Korkut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muş Korkut nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Korkut ilçesinin bağlı bulunduğu Muş ilinde 411 bin 117 kişi yaşamaktadır. Muş ili 8650 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 733 (km²) si Korkut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muş Korkut nüfusu 3 bin 646 kişidir.

Muş Toplam Nüfusu Kaçtır?

411 bin 117 kişidir.

Korkut İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 646 kişidir.

Korkut Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21 bin 311 kişidir.

Muş Korkut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir.

Korkut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,183704 Enlem : 35,183704

Korkut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muş iline bağlı bulunan Korkut ilçesinin telefon alan kodu 0 436 şeklinde başlamaktadır.

Korkut ilçesinin bağlı olduğu Muş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Korkut ilçesinin bağlı olduğu il olan Muş ilinin plaka kodu 49 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020