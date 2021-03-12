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Muş Varto Nüfusu 2020 - 2021 | Varto İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Muş Varto nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Muş Varto nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Muş Varto nüfusu 10 bin 691 olduğu açıklandı. Haberimizde Muş Varto yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Muş Varto Nüfusu 2020 - 2021 | Varto İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Muş Varto Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muş Varto nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muş Varto nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Varto ilçesinin bağlı bulunduğu Muş ilinde 411 bin 117 kişi yaşamaktadır. Muş ili 8650 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,422 (km²) si Varto ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muş Varto nüfusu 10 bin 691 kişidir.

Muş Varto Nüfusu 2020 - 2021 | Varto İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Muş Toplam Nüfusu Kaçtır?

411 bin 117 kişidir.

Varto İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 691 kişidir.

Varto Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20 bin 570 kişidir.

Muş Varto Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Muş Varto Nüfusu 2020 - 2021 | Varto İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Varto İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,454399 Enlem : 41,454399

Varto İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Muş iline bağlı bulunan Varto ilçesinin telefon alan kodu 0 436 şeklinde başlamaktadır.

Varto ilçesinin bağlı olduğu Muş İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Varto ilçesinin bağlı olduğu il olan Muş ilinin plaka kodu 49 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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