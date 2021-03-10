Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Muş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muş nüfusu geçen yıla göre 2 bin 308 kişi artarak 411 bin 117 kişi oldu ( 2019 yılında Muş nüfusu 408 bin 809 kişiydi ) . İstanbul ilinde 209 bin 647 erkek, 201 bin 470 kadın yaşamaktadır.

Muş Alan kodu nedir?

Muş ilinin telefon alan kodu 0 436 şeklinde başlamaktadır.

Muş yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Muş ilinin yüz ölçümü 8650 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 36 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Muş Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Muş ilinin plaka kodu 49 olarak belirlenmiştir

Muş 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Muş 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 411117

Muş 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 209647

Muş 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 201470

Muş 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 48

Muş 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,71 Kişidir.

Muş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,96 olduğu görülmektedir.

Muş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 22,85 olduğu görülmektedir.

Muş 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 103 kişi boşanmıştır.

Muş 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 420

Muş 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 193279

Muş 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 97355

Muş 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 95924

Muş 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 217838

Muş 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 112292

Muş 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 105546

Muş 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Muş 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208534 Kadın : 200275 Toplam : 408809 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Muş 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95639 Kadın : 93463 Toplam : 189102

Muş 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 112895 Kadın : 106812 Toplam : 219707

Muş 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208431 Kadın : 199561 Toplam : 407992 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Muş 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91366 Kadın : 88728 Toplam : 407992

Muş 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 117065 Kadın : 110833 Toplam : 227898

Muş 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 205658 Kadın : 198886 Toplam : 404544 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Muş 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 84942 Kadın : 83081 Toplam : 168023

Muş 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120716 Kadın : 115805 Toplam : 227898

Muş 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 207190 Kadın : 199311 Toplam : 406501 Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.

Muş 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83522 Kadın : 81147 Toplam : 164669

Muş 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 123668 Kadın : 118164 Toplam : 241832

Muş 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208329 Kadın : 200399 Toplam : 408728 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Muş 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 82812 Kadın : 80228 Toplam : 163040

Muş 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 125517 Kadın : 120171 Toplam : 245688