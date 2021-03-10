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Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Muş nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Muş nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Muş ilinin nüfusunun 411 bin 117 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Muş yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Muş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Muş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Muş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Muş nüfusu geçen yıla göre 2 bin 308 kişi artarak 411 bin 117 kişi oldu ( 2019 yılında Muş nüfusu 408 bin 809 kişiydi ) . İstanbul ilinde 209 bin 647 erkek, 201 bin 470 kadın yaşamaktadır.

Muş Alan kodu nedir?

Muş ilinin telefon alan kodu 0 436 şeklinde başlamaktadır.

Muş yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Muş ilinin yüz ölçümü 8650 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 36 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Muş Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Muş ilinin plaka kodu 49 olarak belirlenmiştir

Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?

Muş 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Muş 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 411117

Muş 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 209647      

Muş 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 201470      

Muş 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 48

Muş 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,71 Kişidir.

Muş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,96 olduğu görülmektedir.

Muş 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 22,85 olduğu görülmektedir.

Muş 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 103 kişi boşanmıştır.

Muş 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 420

Muş 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 193279          

Muş 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 97355

Muş 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 95924

Muş 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 217838

Muş 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 112292

Muş 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 105546

Muş 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Muş Nüfusu 2020 - 2021 | Muş Yüzölçümü nedir?

Muş 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208534  Kadın : 200275  Toplam : 408809  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Muş 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95639  Kadın : 93463  Toplam : 189102  

Muş 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 112895  Kadın : 106812  Toplam : 219707  

Muş 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208431  Kadın : 199561  Toplam : 407992  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Muş 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91366  Kadın : 88728  Toplam : 407992  

Muş 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 117065  Kadın : 110833  Toplam : 227898  

Muş 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 205658  Kadın : 198886  Toplam : 404544  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Muş 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 84942  Kadın : 83081  Toplam : 168023  

Muş 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 120716  Kadın : 115805  Toplam : 227898  

Muş 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 207190  Kadın : 199311  Toplam : 406501  Nüfus yoğunluğu : 50 kişidir.  

Muş 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83522  Kadın : 81147  Toplam : 164669  

Muş 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 123668  Kadın : 118164  Toplam : 241832  

Muş 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 208329  Kadın : 200399  Toplam : 408728  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Muş 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 82812  Kadın : 80228  Toplam : 163040  

Muş 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 125517  Kadın : 120171  Toplam : 245688  

 

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