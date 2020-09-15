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  3. Musa Orhan'ı ve Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırıları öven kadına tepki yağmuru!

Musa Orhan'ı ve Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırıları öven kadına tepki yağmuru!

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir kızın Musa Orhan olayı ve "Sakarya ile Afyon'da Kürtlere saldırı" iddialarına yönelik müzikli bir video çekip paylaşması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü. "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend olan kadının görüntüleri kameralara böyle kaydedildi.

Çektiği TikTok videosuyla Musa Orhan'ı ve Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırıları öven kadına sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki yağdı. "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi ile twitter da trend topic olan bu kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.

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15 Eylül 2020 Salı 09:41
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