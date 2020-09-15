Musa Orhan'ı ve Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırıları öven kadına tepki yağmuru!
Sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir kızın Musa Orhan olayı ve "Sakarya ile Afyon'da Kürtlere saldırı" iddialarına yönelik müzikli bir video çekip paylaşması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü. "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi trend olan kadının görüntüleri kameralara böyle kaydedildi.
Çektiği TikTok videosuyla Musa Orhan'ı ve Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırıları öven kadına sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki yağdı. "Irkçı kadın tutuklansın" etiketi ile twitter da trend topic olan bu kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Akşam yemeğindeki yediği bamya 3 yaşındaki kızı hayattan kopardı!
İzmir merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! 66 kişiye gözaltı kararı
Bursa'da heyelan olayı! 1 kişi hayatını kaybetti
Zümrüdüanka 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Düğüne gelen Zümrüt ne yapacak?
15 Eylül 2020 Salı 09:41
Benzer Videolar