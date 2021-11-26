Müslüme'nin ölümü sonrası korkunç olay ortaya çıktı: " Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu"

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Müslüme Yağal, ailesi kırsal alanda çadır kurdukları sırasında kaybolmuştu. Küçük kızı arama çalışmalarında 9 gün boyunca bir gelişme yaşanmamış, 10'uncu günde ise olay yerine 7 km uzaklıkta ailenin bir komşusu küçük kızın cansız bedeni bulmuştu. Bunun üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aileden 8 kişi gözaltına alınmıştı, 7 kişi serbest bırakılmıştı. Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal ise tutuklanmıştı.

MÜSLÜME'NİN BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son olarak alınan DNA örneklerinde Müslüme'nin biyolojik babasının, dedesi olan Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye bu olayı konuşmaya devam ederken Oda TV'nin edindiği son bilgiler olayı bambaşka bir noktaya getirdi.

DEDE, MÜSLÜME'NİN AĞABEYLERİNDEN BİRİNİN BABASI

Hasan Şahsuvar'ın haberine göre Müslüme'nin ağabeylerinden birinin dede Hasan Yağal'ın babasıydı. Söz konusu gerçek Müslüme'nin cesedi bulunduğunda olay yerine giden savcı, bütün ailenin DNA örneklerini aldı. Bu DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı. Çıkan sonuçlara göre Müslüme'nin ağabeylerinden biri, dede Hasan Yağal ile yüzde 100 eşleşti. Böylece Hasan Yağal'ın Müslüme'nin ağabeylerinden birinin babası olduğu ortaya çıktı.

"KAYINPEDERİM BANA TECAVÜZ ETTİ, ÇOCUKLARIMDAN BİRİSİ ONUN OĞLU"

Bunun üzerine Jandarma Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal'ı sorguya aldı. Anne Yağal, sorguda yıllardır kimseye söyleyemediği bir sırrı açıklayarak, "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu." dedi.

KORKTUĞU İÇİN GERÇEĞİ AÇIKLAYAMADIĞINI SÖYLEDİ

Gözyaşları içinde ifade veren Sevgi Yağal, kayınpederinin kendisini öldürmesinden korktuğu için gerçeği açıklayamadığını söyledi.

KENDİ ÇOCUĞUNA DA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ

Bu gerçeği bugüne kadar kayındeperinin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını söyledi. Bunun üzerine aile yapılan sorgulamalarda Hasan Yağal'ın 13 yaşındaki kendi çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

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