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  3. Mustafa Sarıgül şaplağı yapıştırdı! Nusret'i de geçti, önüne geleni tokatlıyor! Tiktok'taki paylaşımı yine viral oldu!

Mustafa Sarıgül şaplağı yapıştırdı! Nusret'i de geçti, önüne geleni tokatlıyor! Tiktok'taki paylaşımı yine viral oldu!

TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündem olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çektiği son videoda ayçiçek yağını tokat atmasıyla viral oldu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasetten sıyrılıp Tiktoker olma yolunda ilerliyor. Akım videoları çeken ve fenomenlerle bir araya gelerek paylaşımlarda bulunan Sarıgül, geçtiğimiz günlerde pompa tokatlamasıyla alay konusu olmuştu. Bu defa ayçiçek yağını tokatlayan Sarıgül, "Nusret'i de geçti" yorumlarını beraberinde getirdi.

Mustafa Sarıgül şaplağı yapıştırdı! Nusret'i de geçti, önüne geleni tokatlıyor! Tiktok'taki paylaşımı yine viral oldu!

"BÖYLE PROTESTO EDİLMEZ"

Siyasi kimliğinden yavaş yavaş kayan Mustafa Sarıgül, Tiktok'ta daha çok faaliyet göstermesiyle gündemde. Ayçiçek yağı fiyatlarını protesto etmek isteyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı, yağı tokatlayınca hem alay konusu oldu, hem de "Böyle protesto edilmez, bilin istedim" eleştirileri aldı.

 

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Mustafa Sarıgül şaplağı yapıştırdı! Nusret'i de geçti, önüne geleni tokatlıyor! Tiktok'taki paylaşımı yine viral oldu!Mustafa Sarıgül şaplağı yapıştırdı! Nusret'i de geçti, önüne geleni tokatlıyor! Tiktok'taki paylaşımı yine viral oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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