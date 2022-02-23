Siyasetten umudu kesen Mustafa Sarıgül, Tiktoker olmaya karar verdi! "Çare Sarıgül değil, çare TikTok"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Çare Sarıgül" sloganını, "Çare Tiktok" olarak hayata geçirdi. Son zamanlarda TikTok mecrasında yaptığı paylaşımlarıyla gündem olan Sarıgül, Z kuşağının diline düştü. Eski Şişli Belediye Başkanı'nın çektiği videolara anlam veremeyen TikTok kullanıcıları "Siyasetten ümidi kestiniz, TikToker olmaya mı karar verdiniz?" sorusunu yöneltti.

"PARASI TATLI MI GELDİ?"

İttifaklardan bağımsız kendi halinde ilerleyen Mustafa Sarıgül, TikTok'u oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde, çalışanına fırça attığı görüntüleriyle gündem olan Değişim Partisi lideri, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Son olarak, faturalar ile ilgili paylaşımlarını takipçilerine sunan Sarıgül'e, "Bari burada bizi rahat bırakın, siyaset bir buraya değmemişti" şeklinde mesajlar geldi. Z kuşağından gelen tepkilere aldırış etmeyen Sarıgül, paylaşım yapmaya devam ediyor.

Mustafa Sarıgül, TikTok'ta şov yaptı! Yaşlı çalışanını karşısına alıp, fırça çekti! Görüntüler tepki topladı!