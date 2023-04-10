Nesrim isminin anlamı nedir, Nesrim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nesrim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nesrim ismi ne demek, Nesrim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nesrim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nesrim İsminin anlamı nedir? TDK Nesrim anlamı:

Nesrim isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nesrim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nesrim ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nesrim isminin kökeni:

Nesrim isminin kökeni bilinmemektedir.Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Nesrim isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nesrim isminin rengi:

Karolina Mavisi

Nesrim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nesrim isminin Harf Analizi Nedir ?

Nesrim ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nesrim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nesrim ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

E : 6

S : 22

R : 21

İ : 12

M : 16

= 94 – Nesrim İsminin Numeroloji Toplamı 94’dir.

Nesrim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nesrim ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nesrim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 E: 5 S: 1 R: 9 İ: 9 M: 4 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Nesrim isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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