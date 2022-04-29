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  3. Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! "Siyasal islamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine..."

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! "Siyasal islamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine..."

Nevşin Mengü, Pegasus çalışanlarına destek veren isimler arasında yer aldı. Şirin Payzın'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirirken, Mengü'ye de çok sayıda tepki geldi.

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! "Siyasal islamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine..."

Geçtiğimiz Kadir Gecesi, bir grup Pegasus firması çalışanlarının rakı tokuşturdukları masa sosyal medyanın gündemine oturmuş, Müslümanları ayağa kaldırmıştı. Öte yandan fotoğrafın açıklamasına "Kadir Gecesi niyetine, Rabbim kabul etsin" yazarak dini alaya alan şahıslar için vatandaştan "Mevzu içmeleri değil alay etmeleri" yorumları gelmişti. Yaşananların ardından, önce Şirin Payzın daha sonra Nevşin Mengü Pegasus çalışanlarına destek çıktı.

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! Siyasal İslamcıların çizdiği özgürlük çerçevesine...

"SİYASAL İSLAMCILARIN ÇİZDİĞİ ÖZGÜRLÜK ÇERÇEVESİ"

İslam inancını ayaklar altına alarak saygısız paylaşım gerçekleştiren çalışanlara Nevşin Mengü'den, "Türkiye 2000lerin başından bu yana ağır bir “iptal kültürü”nün içinde yaşıyor. Siyasal islamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine uymayan herkes “iptal” ediliyor. Pegasus çalışanının özel hesabında yaptığı paylaşım sonrası kovulması bunun uzantısı yeter artık." desteği geldi.

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! Siyasal İslamcıların çizdiği özgürlük çerçevesine...

{TITLE_STRIP}Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"

{TITLE_STRIP}"Kadir gecesine özel" deyip rakı masası kurmuşlardı! Pegasus, saatler sonra açıklama yaptı!

{TITLE_STRIP}Pegasus çalışanlarından saygısız paylaşımı! "Kadir gecesine özel" deyip rakıları tokuşturdular! O görüntüler Müslümanları ayağa kaldırdı

Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! Şirin Payzın'ın ardından Pegasus çalışanlarına kol kanat gerdi! Siyasal İslamcıların çizdiği özgürlük çerçevesine...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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