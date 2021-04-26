Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
İftar programında vatandaşların sorularını cevaplayan Nihat Hatipoğlu'na bir gencin sorduğu soru izleyenleri şaşırttı. "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusunu cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun o anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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26 Nisan 2021 Pazartesi 17:47
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