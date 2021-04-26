TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayanlara sosyal medyadan büyük tepki!
TikTok'ta 'Kamurannazlican' adlı bir hesapta Türk pasaportunu aşağılayan bir video paylaşılması vatandaşlarca büyük tepki topladı. Videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanan kişiler için vatandaşlar 'pasaportlarını ellerinden alın' çağrısı yaparken o anlar ise böyle görüntülendi.
Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin'in kaçış planı!
Uyuşturucu etkisiyle kalabalığın arasına daldı! Uçan tekme ile zor durduruldu
Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten Zehra ve Serdar'ı kurtarma operasyonu!
Ramazan'da akıl almaz olay! Vatandaşı sahura kaldırmak için girdiği mahallede 'hayalet' görüp kaçtı
26 Nisan 2021 Pazartesi 11:07
Benzer Videolar