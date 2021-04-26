TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayanlara sosyal medyadan büyük tepki!

TikTok'ta 'Kamurannazlican' adlı bir hesapta Türk pasaportunu aşağılayan bir video paylaşılması vatandaşlarca büyük tepki topladı. Videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanan kişiler için vatandaşlar 'pasaportlarını ellerinden alın' çağrısı yaparken o anlar ise böyle görüntülendi.