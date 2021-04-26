  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayanlara sosyal medyadan büyük tepki!

TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayanlara sosyal medyadan büyük tepki!

TikTok'ta 'Kamurannazlican' adlı bir hesapta Türk pasaportunu aşağılayan bir video paylaşılması vatandaşlarca büyük tepki topladı. Videoda, pasaportun fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanan kişiler için vatandaşlar 'pasaportlarını ellerinden alın' çağrısı yaparken o anlar ise böyle görüntülendi.

{TITLE_STRIP}Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin'in kaçış planı!

{TITLE_STRIP}Uyuşturucu etkisiyle kalabalığın arasına daldı! Uçan tekme ile zor durduruldu

{TITLE_STRIP}Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten Zehra ve Serdar'ı kurtarma operasyonu!

{TITLE_STRIP}Ramazan'da akıl almaz olay! Vatandaşı sahura kaldırmak için girdiği mahallede 'hayalet' görüp kaçtı

 

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:07
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ailesi ile yaşadığı sorunlar intiharı da beraberinde getirdi! Kendini çatıdan aşağı attı
Ailesi ile yaşadığı sorunlar intiharı da beraberinde getirdi! Kendini çatıdan aşağı attı
Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada! Önce keşif yaptılar ardından alıp kaçtılar
Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada! Önce keşif yaptılar ardından alıp kaçtılar
AVM'de maske kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
AVM'de maske kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Oyun oynarken kanlar içinde kaldı! Demir askılığın kancası kafasına saplandı
Oyun oynarken kanlar içinde kaldı! Demir askılığın kancası kafasına saplandı
Gelinini öldüren kayınpederden gazetecilere sert tepki: ''Adaleti mi savunacaksınız sanki bana?''
Gelinini öldüren kayınpederden gazetecilere sert tepki: ''Adaleti mi savunacaksınız sanki bana?''
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın evlat acısı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız'ın evlat acısı!
Hava Durumu 22 Nisan 2021 Perşembe | İç kesimlerde sıcaklıklar ekili olacak!
Hava Durumu 22 Nisan 2021 Perşembe | İç kesimlerde sıcaklıklar ekili olacak!
Kısıtlamada ilginç görüntüler! Jandarmayı gören arkasına bakmadan kaçtı
Kısıtlamada ilginç görüntüler! Jandarmayı gören arkasına bakmadan kaçtı
Camide ilginç hırsızlık olayı! Yardım kasasını takla attırarak çaldı
Camide ilginç hırsızlık olayı! Yardım kasasını takla attırarak çaldı
İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta sıra gecesi düzenleniyor!
İbo Show 23. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da bu hafta sıra gecesi düzenleniyor!